بذار القطن متوفر لكامل خطة الزراعة ولأي زيادة محتملة عليها

دير الزور - عثمان الخلف

أكد مدير فرع مؤسسة إكثار البذار في دير الزور المهندس غسان الدندل توفر الكميات اللازمة من بذار القطن لتغطية المساحات المُخطط زراعتها هذا الموسم .

وأشار الدندل في تصريح لـ« تشرين » إلى أن الفرع بدأ مع الأول من نيسان عمليات بيع البذار لفلاحي المحافظة، ووصلت الكميات المبيعة من بذار القطن حتى تاريخه 75 ألف طن بسعر 525 ألف ليرة للطن الواحد، لافتاً إلى توفر بذار القطن من الصنف المعتمد زراعته في المحافظة « دير الزور 22 » ومن جميع المراحل الإكثارية ( أساس – مسجل – نقاوة ) بشكل يغطي كامل المساحة المخطط زراعتها بالمحصول والبالغة 6 آلاف طن .

وتصل تقديرات الإكثار للحاجة من البذار إلى 360 طناً، وبمعدل 6 كغ للدونم الواحد .

وكشف مدير إكثار البذار أن الكميات التي سيحتاجها الفلاحون متوفرة بما يُغطي أيضاً أي زيادة جديدة لخطة زراعة القطن تعتمدها مديرية الزراعة .

وفي ردٍ على سؤال « تشرين » حول النقص في مساحات زراعة القطن ، بيّن الدندل أن الفلاحين ومع تشغيل المزيد من الجمعيات الفلاحية ، ناهيك بمشروعي الري الحكومي في القطاعين الثالث والخامس استثمروا أغلب المساحات لديهم بزراعة محصول القمح , ما أفقدنا الكثير من الأراضي لزراعة محصول القطن هذا الموسم .

يُذكر أن المساحة المزروعة بمحصول القطن في محافظة دير الزور لموسم العام الماضي بلغت 12200 هكتار .