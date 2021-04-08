حالة طوارئ في أونتاريو الكندية لازدياد إصابات كورونا

أعلنت السلطات الكندية اليوم حالة الطوارئ في مقاطعة أونتاريو لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبيّنت وسائل إعلام كندية أن أونتاريو دخلت حالة الطوارئ الثالثة على خلفية كورونا بعد أن بلغ إجمالي الإصابات فيها 3215 إضافة إلى 7475 حالة وفاة مسجلة على مستوى المقاطعة.

وتشمل حالة الطوارئ البقاء في المنزل مدة أربعة أسابيع على الأقل باستثناء الخروج للأغراض الرئيسة، إضافة إلى تعليق الحضور في المدارس لمدة أسبوعين والانتقال إلى الدراسة عبر الانترنت.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كندا مليوناً و28 ألفاً و41 في حين وصل عدد الوفيات إلى 23 ألفاً و173.