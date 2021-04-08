مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية في الضفة

المصدر: وكالة" صفا"

في اقتحام يُعد الأكبر من نوعه ضمن سلسلة الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون للمقامات الإسلامية الفلسطينية، اقتحم آلاف المستوطنين، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس في الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن آلاف المستوطنين اقتحموا المقامات الإسلامية في البلدة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وقاموا بتدنيسها وأدوا صلوات تلمودية، وشعائر دينية.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس ومنعت الفلسطينيين من التنقل.

وفي السياق، ذكر مركز معلومات “وادي حلوة” في القدس المحتلة، أن مجموعة من المستوطنين استولوا على ثلاث عمارات سكنية وقطعة أرض في بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وقال المركز في بيان صحفي: قوات الاحتلال حاصرت فجر اليوم الحارة الوسطى في بلدة سلوان، ووفرت الحماية والحراسة لمجموعة من المستوطنين من أجل توطينهم في العمارات السكنية.