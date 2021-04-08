مقتل جنديين اثنين من قوات الاحتلال التركي في عفرين

قتل جنديان من قوات الاحتلال التركي بانفجار في نقطة لهم بمدينة عفرين المحتلة في ريف حلب الشمالي.

وأشارت وزارة دفاع النظام التركي في بيان أوردته وكالة أنباء «الأناضول» إلى أن الجنديين قتلا الليلة الماضية بانفجار وقع في نقطة لهم في مدينة عفرين التي تحتلها قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وتشهد نقاط ومواقع قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية في المناطق التي تحتلها في ريف حلب الشمالي هجمات متصاعدة بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وألغام ما أدى إلى مقتل واصابة العديد من جنود الاحتلال ومرتزقته.

«سانا»