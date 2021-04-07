واشنطن: مستعدون لرفع العقوبات عن إيران بما فيها التي لا تتسق مع الاتفاق النووي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التي تفرضها على إيران بما فيها تلك العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق النووي الموقع في 2015 .

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي وفق ما نقلت رويترز:”نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي بما يشمل رفع العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق”.

وأضاف:”لست هنا في وضع يسمح لي بإعطاء تفاصيل دقيقة بشأن ما قد يعنيه ذلك”.

وكان عباس عراقجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني أكد مطلع الأسبوع ضرورة التزام الولايات المتحدة بكل تعهداتها ورفع كل العقوبات التي فرضتها على بلاده وقال :” يجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات التي فرضت على إيران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والتي تمت إعادة فرضها من جديد أو تغيرت التسمية لذلك يتوجب عليها إلغاء العقوبات التي تعتبر أساساً للعودة إلى التزاماتنا بشأن الاتفاق النووي”.

وأشار عراقجي في تصريحاته إلى عدم وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الأمريكي في فيينا وقال إن محادثاتنا مع مجموعة أربعة زائد واحد في فيينا هي مجرد محادثات تقنية حول العقوبات التي يجب رفعها والأجراء الذي يتعين على إيران اتخاذه وكذلك ما يتعين على الأمريكيين القيام به أولا”.

ورفضت إيران سابقا المقترح الذي قدمته واشنطن برفع العقوبات عنها تدريجيا وأكدت أن الشرط الوحيد لوقف تقليص التزاماتها النووية هو الرفع الكامل للعقوبات عنها.