سياسةعربي

الخارجية العراقية : القوات الأمريكية ستنتشر خارج العراق ضمن جدول زمني محدد

أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم أن بغداد وواشنطن اتفقتا على عدم وجود قوات قتالية في العراق وأن القوات الموجودة ستنتشر خارج البلاد ضمن جدول زمني محدد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع » إن وجود القوات الأميركية أصبح يقتصر على الاستشارة والتدريب داخل قواعد عراقية مبيناً  أن القوات الأمريكية ستنتشر خارج العراق ضمن جدول زمني محدد.

وأضاف أن المفاوضات مع أميركا عقدت برعاية كاملة للسيادة العراقية.

وكان مجلس النواب العراقي صوت العام الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأميركية ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

«سانا»

قد يعجبك ايضا
سياسة

بدء أعمال ترميم وإعادة رفع قوس النصر الأثري في تدمر

دولي

رئيس رواندا يحمل فرنسا مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية عام 1994

دولي

الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس بعد حادثة الاعتداء على السفينة الإيرانية

سياسة

الاحتلال يخطط للإستيلاء على13دونماً من أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة