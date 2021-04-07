الصحة: 120 إصابة و 10 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 115 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 115 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 19761 شفيت منها 13549 وتوفيت 1342 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 7 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

27 في دمشق

24 في اللاذقية

22 في السويداء

15 في حمص

13 في طرطوس

6 في حلب

5 في حماة

4 في الحسكة

4 في درعا

=الشفاء:

17 في دمشق

16 في حلب

15 في طرطوس

14 في اللاذقية

13 في ريف دمشق

12 في حمص

9 في السويداء

9 في درعا

4 في حماة

3 في القنيطرة

3 في دير الزور

=الوفاة:

3 في دمشق

2 في طرطوس

2 في السويداء

2 في اللاذقية

1 في درعا