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الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس بعد حادثة الاعتداء على السفينة الإيرانية

أعربت الأمم المتحدة اليوم عن «القلق» إزاء حادثة الاعتداء التي تعرضت لها السفينة الإيرانية «سافيز» في البحر الأحمر أمس.

واكتفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالقول: على الرغم من أن الملابسات المحيطة بالحادثة ما زالت غير واضحة إلا أننا نريد التأكيد على أهمية أن تمارس الأطراف المعنية بما في ذلك دول المنطقة أقصى درجات ضبط النفس وأن تمتنع عن القيام بأي أعمال تصعيدية وخاصة فيما يتعلق بالتزاماتها وفق القانون الدولي.

وتجاهل دوجاريك التسريبات التي كشفها مسؤول أمريكي لصحيفة «نيويورك تايمز» عن أن كيان الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة بمسؤوليته عن الاعتداء على السفينة الإيرانية في مياه البحر الأحمر.

«سانا»

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