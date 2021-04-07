الصحة العالمية تربط لقاح « أسترازينيكا » بتجلط الدم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنها وجدت صلة محتملة بين اللقاح الذي تنتجه شركة«أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد وحالات تجلط دموي نادرة لدى أناس تلقوا اللقاح وقالت إنها أخذت في الاعتبار جميع الأدلة المتاحة.

ونقل موقع «سبوتنيك» الروسي عن المنظمة قولها في بيان: استنادًا إلى المعلومات الحالية يعتبر وجود علاقة سببية بين اللقاح وحدوث جلطات دموية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية أمراً محتملاً ولكن لم يتم تأكيده لكن هناك حاجة إلى دراسات متخصصة لفهم الصلة المحتملة بين اللقاحات وعوامل الخطر المحتملة بشكل كامل.

ويشكل هذا التصريح ضربة لشركة «أسترازينيكا» التي كانت رائدة في سباق صنع لقاح فعال ضد كوفيد19.

«سانا»