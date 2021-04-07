مخبز آلي وصالة للسورية للتجارة بالخدمة في خان شيخون بريف إدلب المحرر

افتتح في منطقة خان شيخون في ريف إدلب المحرر من الإرهاب اليوم مخبز آلي وصالة بيع تابعة للمؤسسة السورية للتجارة بعد إعادة تأهيلهما من الأضرار التي لحقت بهما جراء الإرهاب.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال الافتتاح: إن افتتاح المخبز والصالة وإطلاق عملهما في خان شيخون يأتي في إطار التوجهات الحكومية لإعادة الحياة والخدمات للمناطق المحررة من الإرهاب وتأمين احتياجات الأهالي العائدين إلى منازلهم.

مدير المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع نوه بالجهود الكبيرة التي بذلت لوضع مخبز خان شيخون في الخدمة وتلبية حاجه الأهالي العائدين، مبينا أن تكلفة تجهيز خطوط الإنتاج والمحولة الكهربائية والبئر الخاصة بالمخبز تجاوزت 275 مليون ليرة.

بدوره جمال حسوني مدير فرع إدلب للمخابز قال إن مخبز خان شيخون بدأ إنتاج الخبز بشكل تجريبي بطاقة 6 أطنان يوميا وهو قادر على زيادة طاقته الإنتاجية حتى 12 طنا في ضوء زيادة عدد الأسر العائدة إلى المنطقة.

من جانبه أوضح نور الدين درباس مدير فرع السورية للتجارة في إدلب أن افتتاح صالة البيع في المنطقة يؤمن حاجة الأهالي من المواد والسلع الغذائية والتموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تتراوح ما بين 25 و 40 بالمئة.

حضر الافتتاح محافظ إدلب محمد نتوف وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أسامة فضل.

وفي السياق ذاته وضعت المؤسسة السورية للتجارة صالة دير بعلبة في حمص بالخدمة بعد إعادة تأهيلها من الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب ورفدها بمختلف المواد والسلع اللازمة.

وخلال جولة له تفقد وزير التجارة صالة السورية للتجارة بالرستن واطلع على أعمال التأهيل التي تجري في مخبز الرستن المدمر نتيجة الإرهاب كما تفقد مخبز الضاحية بحمص وسير العمل به.

وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح صحفي إلى أن الجولة تأتي لمتابعة عمل منافذ السورية للتجارة والمخابز في عدد من المناطق مبينا أنه تم تأهيل مخبز الرستن الآلي من الناحية الإنشائية وإنجاز الأعمال المدنية بشكل كامل وسيتم تجهيز المخبز بخطي إنتاج لتأمين حاجة مدينة الرستن إضافة إلى توسيع منافذ السورية للتجارة.

وأضاف البرازي أنه تمت أيضا إعادة تأهيل صالة دير بعلبة وتأمينها بالمواد الأساسية مؤكدا على المتابعة الدائمة لعمل المخابز والاستثمار الامثل لها وإعداد دراسة لوضع حوافز وتعويضات أفضل لعمال المخابز والمطاحن الذين يبذلون جهودا استثنائية وساعات عمل طويلة في ظل الظروف الراهنة.

بدوره بين مدير عام المؤسسة السورية للمخابز أن العمل مستمر لإعادة تأهيل المخابز المتضررة جراء الإرهاب في حمص وريفها حيث تم الانتهاء من إنجاز البنى التحتية في مخبز الرستن ووضع خطة لدعم باقي المخابز وتجهيزها بشكل أفضل ومنها مخبزا تدمر والقريتين.

أحمد نجم مدير عام السورية للتجارة أشار إلى أنه تم خلال الجولة الاطلاع على الأعمال في عدد من الصالات ومنها صالة الرستن، لافتا إلى العمل على افتتاح صالة ثانية في منطقة الرستن لتلبية احتياجات جميع المواطنين.

وأشار حسان عمران المشرف على عمليات تأهيل مخبز الرستن إلى أن عمليات التأهيل والإنشاء مستمرة وتم حتى الآن إنجاز أكثر من سبعين بالمئة من الأعمال.

“سانا”