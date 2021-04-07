الرئيس الصيني: على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قراراته بشكل مستقل

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ “قرارات صحيحة وبشكل مستقل” بما يحقق استقلاله الاستراتيجي.

ونقلت وكالة«شينخوا» عن شي قوله خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن «تطور الصين كان بمثابة فرصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي» مشيرا إلى وجود فرص جديدة بين الجانبين إضافة إلى تحديات مختلفة وأن المفتاح الرئيسي لتطوير العلاقات هو الانطلاق من منظور استراتيجي قائم على الاحترام المتبادل.

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا سياسية مهمة عبر الحوار في المجالات كافة وتعزيز الاتصالات حول مواضيع مختلفة.