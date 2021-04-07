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السيدة أسماء الأسد تبحث سبل تنظيم جهود الدعم والمساعدة للشرائح الأكثر احتياجاً

التقت السيدة أسماء الأسد اليوم عدداً من القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية ورؤساء غرف التجارة والصناعة من جميع المحافظات لبحث تنظيم جهود الدعم والمساعدة للشرائح الأكثر احتياجاً.

وجاء في خبر نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على الفيس بوك انه جرى خلال اللقاء بحث كيفية الاستفادة من عمل جميع المبادرات الخيرية والإنسانية حتى تصل إلى مختلف المحتاجين في جميع المناطق السورية، ولاسيما في ظل الظروف المعيشية الضاغطة، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

حضر اللقاء وزير الإدارة المحلية ومعاونو وزيري الأوقاف والشؤون الاجتماعية.

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