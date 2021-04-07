لجنة الأسير سكاف: استمرار اعتقال جورج عبد الله وصمة عار على فرنسا

أكدت لجنة عميد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يحيى سكاف أن استمرار اعتقال الأسير اللبناني جورج ابراهيم عبد الله في السجون الفرنسية لمدة 37عاما يعد وصمة عار على الدولة الفرنسية والمنظمات الدولية.

وجاء في بيان للجنة اليوم «محكومية عبد الله انتهت منذ أكثر من 20 عاما وهذا الاعتقال يعتبر تعسفيا ورضوخا من قبل الحكومة الفرنسية أمام الضغوطات الأمريكية والصهيونية لعدم الإفراج عنه»، داعياً الدولة اللبنانية وجميع القوى في الوطن العربي والعالم إلى الضغط على فرنسا للإفراج عنه.

وشددت اللجنة في بيان على أن قضية عبد الله ستبقى حاضرة إلى أن يعود إلى وطنه.

وسبق لعبد الله ان تقدم بعدة طلبات للإفراج المشروط عنه لكن الحكومة الفرنسية رفضت وبضغوط أمريكية إسرائيلية هذه الطلبات رغم أنه استوفى شروط قانون العقوبات الفرنسي المطلوبة للإفراج عنه.