مقتل مسلح من ميليشيا «قسد» مع زوجته يهجوم على منزلهما في الرقة

قتل مسلح وزوجته من ميليشيا «قسد» المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم على منزلهما في مدينة الرقة.

ونقلت «سانا» عن مصادر محلية قولها: «أحد مسلحي «قسد» وزوجته التي تعمل في إحدى الجهات التابعة للميليشيا قتلا بهجوم على منزلهما بالأسلحة في حي رميلة بمدينة الرقة».

وتتواصل الهجمات على مواقع مسلحى ميليشيا «قسد» ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل أمس الأول مسلح من الميليشيا بإطلاق الرصاص عليه في منطقة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.