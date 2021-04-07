استمرار دورات الطلاب «الأكثر حاجة» في الشهادتين

سراب علي

للأسبوع العاشر على التوالي تستمر دورات التقوية المجانية «دورات الاستلحاق» لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية التي تقيمها مديرية التربية في اللاذقية تنفيذاً لخطة وزارة التربية بالتعاون مع مكتب اليونيسكو في الدول العربية لتلاميذ وطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفرعيه العلمي والأدبي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وبيّن ياسر حنونة معاون مدير التربية للتعليم الثانوي في مديرية التربية باللاذقية لـ«تشرين» أن الدورات مستمرة في ستة مراكز موزعة على مستوى المحافظة ريفاً ومدينة، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية التربية في المحافظة من حيث التعقيم والتباعد المكاني وقلة الأعداد في القاعة الدرسية الواحدة بمعدل 25 طالباً في كل قاعة.

وأشار حنونة إلى أن الدورات تستهدف التلاميذ الأكثر حاجة والذين ليست لديهم القدرة على متابعة الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن أول انطلاقة في «دورات الاستلحاق» للمرحلة الثانوية كانت هذا العام للفرعين الأدبي والعلمي.

بدورها، أشارت رشا أحمد- معاون مدير التربية للتعليم الأساسي في تربية اللاذقية إلى أن الدورات التي بدأت في 5 شباط مستمرة حتى 24 نيسان الجاري ولاقت إقبالاً جيداً من قبل تلاميذ شهادة التعليم الأساسي الذين أبدوا رغبتهم بمتابعتها حتى الآن.

ولفتت أحمد إلى أن تلك الدورات تهدف لرفع سوية جودة العملية التعليمية وترمم الفاقد التعليمي للطلاب غير القادرين على تلافي ذلك النقص وتستمر بإشراف نخبة من المدرسين المؤهلين و الموجهين الاختصاصيين . مبينة أن المراكز الستة التي تم افتتاحها لدورات الاستلحاق راعت ظروف الطلاب في كافة المناطق وتم اختيار المراكز لتوسط موقعها عدة مناطق من حيث سهولة الوصول و القرب من وسائل النقل.