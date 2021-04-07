لافروف: روسيا مستعدة لتزويد الدول المحتاجة بلقاحات مضادة لـ«كوفيد19»

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لتزويد الدول المحتاجة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن لافروف قوله في حوار مع صحيفة «نيوز إنترناشونال» الباكستانية نشر اليوم: «الأولوية في هذه المرحلة هي تطعيم سكان روسيا وبالطبع فإن قضية التوزيع العادل للقاحات المضادة لـ«كوفيد19» مسألة في غاية الحساسية وخاصة للدول الأكثر فقراً»، مبدياً استعداد بلاده لتقديم لقاحات آمنة وفعالة من خلال التعامل بشفافية، ومؤكداً أن هناك الكثير من العمل جار في هذا الاتجاه.

ولفت لافروف إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن توريد لقاح «سبوتنيك V» مع أكثر من 50 دولة وتم إطلاق إنتاجه في عدد من البلدان، مبيناً أن روسيا ستواصل المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الوباء ومساعدة الدول المتضررة سواء في الصيغ الثنائية أو من خلال الهياكل متعددة الأطراف.

وكانت عشرات الدول بما فيها دول أوروبية قد أبدت اهتماماً بتوريدات اللقاح الروسي.