في إطار إجراءات التصدي لكورونا.. حملة تعقيم للمقرات والمرافق العامة والآليات في دير الزور

أطلقت محافظة دير الزور اليوم حملة تعقيم شاملة لعدد من المقرات والمرافق العامة والآليات في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

ونقلت «سانا» عن نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور كنعان عبد الوهاب قوله: أن المحافظة بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري وضعت خطة شاملة لتعقيم كل المؤسسات الحكومية والمدارس والمساجد والمرافق العامة بصورة دورية بهدف حماية المواطنين وتحقيق السلامة العامة، مشيراً إلى أن الحملة تستمر ثلاثة أيام يتم خلالها تقسيم العمل إلى عدة قطاعات وتكليف الهلال الأحمر ومجلس المدينة ومديريتي الزراعة والتربية بتعقيم قطاع محدد.

ودعا عبد الوهاب جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لانتشار الفيروس.

بدوره بين رئيس مجلس المدينة المهندس رائد منديل أن الورشات المختصة في المجلس تعمل على تنفيذ حملة تعقيم شاملة تتضمن أعمال رش وقائية في كراج البولمان وكراج السرافيس والآليات فيهما وتعقيم عدد من الحدائق والمقرات الحكومية إضافة إلى تعقيم حاويات النظافة لافتا إلى أن الحملة مستمرة بهدف الوصول إلى كل المناطق والأحياء بالمدينة.

من جانبه أشار المهندس طاهر العرب من فرع الهلال الأحمر إلى أن عمليات التعقيم تشمل النوافذ والأبواب والمرافق الصحية وكل الأسطح التي يتم ملامستها من قبل الموظفين والمراجعين في المباني الحكومية.