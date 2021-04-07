صرف ٣٨٧ مليون ليرة تعويضات للمسرّحين في السويداء

طلال الكفيري

بيّن مدير فرع مؤسسة البريد في السويداء وليد أبو شاهين أنه تم صرف حوالي ٣٨٧ مليون ليرة تعويضات للمسرّحين العسكريين منذ تاريخ ٣٠ آذار هذا العام وحتى تاريخه، حيث بلغ عدد المستفيدين من التعويضات حتى تاريخه حوالي ٢٣٨ مستفيداً.

وأضاف: إن العدد الإجمالي للمستفيدين من التعويضات يبلغ نحو ٧١٢ مسرّحاً، بينما تبلغ قيمة المستحقات نحو مليار و١٩١ مليون ليرة، لافتاً إلى أن عمليات صرف التعويضات والمستحقات تتم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى نهاية الدوام الرسمي وذلك من خلال قيام الفرع بإحداث ثلاث كوات تسهيلاً لعملية تسليم التعويضات المستحقة وبالتالي التخفيف من الازدحام، اثنتان منها في مركز بريد مدينة السويداء وواحدة في مركز بريد شهبا.

وأكد أن عمليات صرف التعويضات والمستحقات تتم للمسرّح حصراً بعد اصطحابه بطاقته الشخصية وشهادة تأدية الخدمة المبين فيها تاريخ التسريح أو لوكيله القانوني بموجب وكالة قانونية نظامية.