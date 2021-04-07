إيطاليا: ليبيا أولوية كبيرة بالنسبة لنا

المصدر:"الأناضول"

قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو: إن ليبيا تمثل أولوية كبيرة بالنسبة لبلاده، جاء ذلك في منشور له على صفحته الشخصية “فيسبوك”، بعد عودته الى بلاده حيث كان يرافق رئيس الوزراء ماريو دراغي في زيارته التي أجراها الثلاثاء إلى ليبيا.

وقال دي مايو في منشوره : الأوضاع الليبية قضية ذات أولوية كبيرة بالنسبة لنا، فالاستقرار في ليبيا يعني تأمين شواطئنا، وتوفير فرص تنمية جديدة لأعمالنا، وضمان السلام للشعب الذي يسأل ويسعى إلى الديمقراطية ، وسنواصل العمل لتحسين التجارة مع ليبيا.