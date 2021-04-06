مانشستر سيتي يحقق انتصاراً مقلقاً على دورتموند

انتصر فريق مانشستر سيتي بصعوبة على ضيفه الألماني بوروسيا دورتموند 2-1 مساء اليوم، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الهدف الأول في اللقاء كان للسيتي عن طريق نجمه دي بروين في الدقيقة 19، بينما نجح ماركو رويس في انتزاع هدف التعادل في الدقيقة 84، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو التعادل الإيجابي تمكن فيل فودين من إحراز الهدف الثاني لسيتي في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين تقام على ملعب دورتموند يوم الأربعاء 14 إبريل الجاري، حيث يحتاج خلالها دورتموند للفوز بهدف نظيف من أجل التأهل إلى نصف النهائي.