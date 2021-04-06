عراقجي: رفع الحظر الأمريكي خطوة ضرورية لإنعاش الاتفاق النووي

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية ورئيس الوفد الإيراني إلى اجتماع فيينا عباس عراقجي اليوم أن رفع الحظر الأمريكي خطوة ضرورية لإنعاش الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة إرنا عن عراقجي قوله: إن رفع الحظر الأمريكي عن إيران خطوة أولى وأكثر الخطوات ضرورة لإنعاش الاتفاق النووي، مؤكداً استعداد بلاده التام لوقف إجراءاتها التعويضية فور إلغاء الحظر وبالشكل الذي يمكن به التحقق من صحة ذلك.

وتم الاتفاق خلال اجتماع فيينا الذي انتهى في وقت سابق اليوم على عقد اجتماعين متزامنين لخبراء الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بهدف مواصلة المفاوضات حول الشؤون الفنية ذات الصلة بإلغاء الحظر النووي والقضايا النووية ثم تسليم التقارير بشأن نتائج هذه المباحثات إلى اللجنة المشتركة.

وعقد الاجتماع الـ 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة وفود إيران ودول مجموعة (أربعة زائد واحد) يوم الجمعة الماضي عن طريق الفيديو كونفرانس.

“سانا”