بكين تطالب واشنطن الوفاء بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنسان

طالبت الصين اليوم الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وإيقاف مظاهر التمييز العنصري وجرائم العنف والكراهية ضد الأقليات على أراضيها بمن فيهم الامريكيون المتحدرون من أصل آسيوي.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجان قوله تعليقا على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول تصاعد العنف ضد الاسيويين في الولايات المتحدة.. “لقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا مستمرا في جرائم الكراهية ضد الأقليات العرقية في الولايات المتحدة بما في ذلك ضد الأمريكيين المتحدرين من أصول اسيوية ما أدى الى حدوث الكثير من المآسي”.

وأشار ليجان إلى أن عددا من السياسيين في الإدارة الامريكية السابقة اطلقوا منذ بدء جائحة كورونا على وجه الخصوص تصريحات علنية وسرية معادية للأجانب مستغلين انتشار الفيروس ونشروا معلومات كاذبة وتعليقات عنصرية ما أدى إلى تمييز عنصري منهجي ووقوع جرائم كراهية ضد الأمريكيين الآسيويين.

وأوضح ليجان ان العنصرية موجودة في الولايات المتحدة بطريقة شاملة ومنهجية لافتا الى ان العنصريين البيض وأعضاء منظمة “كو كلوكس كلان” يستخدمون بشكل علني شعارات عنصرية ويدعون إلى تفوق العرق الأبيض ويحرضون على التمييز العنصري والكراهية.

وأشار ليجان إلى أن تاريخ الولايات المتحدة حافل بالابادات الجماعية والمذابح مبينا أن العنف الذي تعتمده وكالات إنفاذ القانون الأمريكية يسفر عن وفيات متكررة بين صفوف الأمريكيين المتحدرين من أصل إفريقي.