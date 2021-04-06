دراسة: إدمان مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بسلوكيات التنمر

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن زيادة عدد الساعات التي يقضيها الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون مرتبطة باتجاهه إلى سلوكيات التنمر على الانترنت ولا سيما في أوساط المراهقين.

الدراسة التي أجرتها جامعة جورجيا الأمريكية ونشرها موقع «ساينس ديلي» شملت 428 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاماً وتوصلت إلى أنه عندما يتعامل المراهقون من خلال الانترنت فإنهم قد يتبعون نوعية من الأعراف الاجتماعية تختلف عن تلك التي يلتزمون بها في التعامل مع أقرانهم في عالم الواقع وفي كثير من الأحيان فإنهم يكونون أكثر عنفاً وعدوانية أو ميلاً لتوجيه الانتقادات من خلال الإنترنت.

وقالت أماندا جيوردانو التي شاركت في إعداد الدراسة إن البعض ينخرط في سلوكيات التنمر على الانترنت لأن هويتهم تكون غير معروفة ولأنه لا يوجد عقاب على أفعالهم مشيرة إلى أن المراهقين لا يزالون في طور النمو العقلي ولكنهم يحصلون على تقنيات تتيح لهم الانفتاح على العالم بأسره لذا لا يمكن أن نتوقع منهم القيام بخيارات صائبة دائماً.

ووصفت جيوردانو إدمان مواقع التواصل الاجتماعي بأنه الرغبة القوية لارتياد هذه المواقع رغم العواقب السلبية لها وفي مقدمتها الشعور بالإرهاق على مدار اليوم بسبب تصفح هذه المواقع ليلا وتراجع المستوى الدراسي أو التعرض لمشكلات مع أولياء الأمور.

وتأخذ أعمال التنمر عبر الانترنت أشكالاً سلوكية مختلفة مثل الهجمات الشخصية والمضايقات وارتكاب أفعال تمييزية ونشر معلومات خاطئة أو خاصة بالآخرين وغير ذلك.