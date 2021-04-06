الاحتلال الأمريكي يسرق كميات جديدة من نفط وقمح الجزيرة السورية

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم رتل شاحنات وصهاريج تحمل كميات جديدة مسروقة من النفط والقمح من خيرات الجزيرة السورية إلى شمال العراق.

وأفادت مصادر أهلية من قرية السويدية لمراسل «سانا» بخروج 34 شاحنة وصهريجاً صباح اليوم تحمل كميات من النفط والقمح المسروقين من منطقة الجزيرة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

وقامت قوات الاحتلال الأمريكي أمس بإخراج رتل مؤلف من 14 شاحنة مغلقة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو في منطقة اليعربية بريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.