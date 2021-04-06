الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة «وفا» جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة بحق الفلسطيني أسامة منصور 42 عاماً وإصابتها زوجته بالرصاص.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا المشهد الدموي وما واجهه الشهيد أسامة منصور وزوجته وحالات سابقة كثيرة من الاعدامات الميدانية يستدعي تحركاً جدياً من المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض يومياً سواء في منزله أو في الشارع أو في مكان عمله لخطر الاغتيال أو القتل من قبل الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجراً بلدة بير نبالا واستهدفت بقنابل الصوت والرصاص الحي السيارة التي كان يستقلها أسامة منصور وزوجته ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس واستشهاده فيما أصيبت زوجته بجروح في الظهر.