الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تجري صيانة لمدخرات وحدة عدم الانقطاع يوم غد

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أنها ستقوم بصيانة «طارئة» لمدخرات وحدة عدم انقطاع التغذية الكهربائية في مركز المعطيات الوطني يوم غد الأربعاء الساعة 4 عصراً ما يمكن أن يسبب انقطاع الخدمة لدى بعض المشتركين.

ونقلت «سانا» عن المهندس أنور ناعمة رئيس مركز الخدمات المعلوماتية في الهيئة توضيحه في تصريح له: أن مركز المعطيات الوطني يعمل على استضافة المواقع والتطبيقات والخدمات الالكترونية للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة بموثوقية وتوافرية عالية وضمان استمرارية التشغيل وفق شروط التشغيل المعيارية والتي من أهمها التغذية الكهربائية المستقرة على مدار الساعة.

وأضاف ناعمة إن المركز يقوم بتأمين هذه التغذية الكهربائية للتجهيزات عن طريق وحدات عدم انقطاع مركزية تحوي مجموعة من المدخرات الكهربائية لضمان عمل الوحدات بشكل فني سليم، مبيناً أنه لضمان استمرار عمل هذه الوحدات يتم تبديل هذه المدخرات بشكل دوري وفقاً للعمر الافتراضي لها أو في حال ظهور عطل على أحدها.

ولفت ناعمة إلى أن الفريق الفني بالهيئة مستعد للتواصل مع الزبائن الذين ستتأثر خدماتهم وإعلامهم بذلك ومتابعة العمل معهم بعد إنهاء أعمال الصيانة لضمان عودة الخدمات كما كانت، مبينة أنه في حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع مركز الخدمات المعلوماتية على الأرقام 0113937032 و0113937052.