ظريف: إيران مهتمة بالتعاون الكامل مع اتحاد أوراسيا الاقتصادي

وكالة "ارنا"

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة عدم تأثر علاقات إيران وقيرغيزيا بالحظر، مشدداً على اهتمام طهران بالتعاون الكامل مع اتحاد أوراسيا الاقتصادي.

وفي المحطة الثانية من جولته على أربع دول في آسيا الوسطى، التقى ظريف اليوم بوزير الخارجية القيرغيزي رسلان كازاكباييف في بيشكيك لمناقشة القضايا الثنائية والتعاون الإقليمي والقضايا الدولية.

وأشار ظريف إلى أن حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة، داعياً إلى الاستفادة من التسهيلات الواسعة المتاحة لتعزيز مستوى التعاون.

وهنأ ظريف بنجاح الانتخابات الرئاسية الأخيرة في قيرغيزيا وعيد النوروز، مشيراً إلى العلاقات العريقة والتاريخية والثقافية لإيران مع شعوب المنطقة.

من جانبه، شكر كازاكباييف، إيران على إرسال مساعدات إنسانية لشعب قيرغيزيا في مكافحة كورونا، لاسيما في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن العقوبات.

كما ناقش ظريف وكازاكباييف خلال الاجتماع القضايا الإقليمية، لاسيما عملية السلام في أفغانستان وتعاون البلدين في المجالين الإقليمي والدولي.