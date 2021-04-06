في ذكرى يومهم الوطني.. 140 طفلاً معتقلاً في سجون الاحتلال الصهيوني

قناة "العالم"

أحيا الفلسطينيون اليوم ذكرى “اليوم الوطني لأطفال فلسطين”، وقد استعرضت فيه المؤسسات حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني من المحتل الإسرائيلي، لاسيما أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، هم من فئة الأطفال ولهذا طالبوا بتوفير حماية لهم من بطش الاحتلال.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن الاحتلال الصهيوني يعتقل في سجونه 140 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في سجون الدامون، مجدو، عوفر, مضيفاً: منذ عام 2015 اعتقل الاحتلال أكثر من (7500) طفل، وكانت أعلى نسبة اعتقال طالت الأطفال عام 2015، ووصل عدد حالات الاعتقال (2000) حالة.

وأوضح النادي، أنه منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 اعتقل الاحتلال أكثر من 16 ألف طفل, ولفت إلى أن عشرات من الأسرى الذين اُعتقلوا وهم أطفال وحكم عليهم الاحتلال بالسّجن لسنوات طويلة، تجاوزوا سن الطفولة في الأسر.

وأشار النادي إلى أن الأسرى الأطفال يتعرضون لكافة السياسات التنكيلية الممنهجة ومنها التعذيب، وتحتجزهم إدارة سجون الاحتلال في ظروف اعتقال قاسية, مؤكداً أن إدارة السجون، حرمت الأسرى الأطفال من زيارة عائلاتهم، وتواصل رفضها السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف رغم المطالبات المتكررة.