استطلاع: 48% من البريطانيين يؤيدون “بريكست”

المصدر: "اليوم السابع"

أظهر استطلاع رأي جديد أن 48% من البريطانيين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي، في حين يرى 36% ممن شملهم الاستطلاع أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما يمثل المرة الأولى منذ عام التي تزيد فيها نسبة المؤيدين لخروج بريطانيا على المعارضين.

وتمثل هذه الأرقام، في الاستطلاع الذي أجرته شركة “إبسوس موري” ومقرها لندن، تناقضاً حاداً مع نتيجة استطلاع آخر كان قد أجري في كانون الثاني الماضي، إذ كان ما يقرب من 46% من البريطانيين يعتقدون أن بريطانيا تسير في اتجاه خاطئ، مقابل 24% يرون أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وهذه هي المرة الأولى منذ نيسان 2020 التي تزيد فيها نسبة المتفائلين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نسبة المتشائمين.

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية: إن تفاؤل الغالبية العظمى من البريطانيين بالمستقبل، يعزز من مكانة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ويأتي هذا الارتفاع الإيجابي في أعقاب حملة تطعيمات كورونا الذي حققت نجاحاً في بريطانيا.