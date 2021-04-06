صباح الخير..

يتغنى مسؤولو النظام التركي باستمرار بالقوة التي وصلت إليها بلدهم في الداخل والخارج، وكان أبرز التصريحات بهذا الخصوص ما قاله مؤخراً رأس النظام التركي رجب أردوغان في السادس من الشهر الماضي، عندما أكد في خطاب موجه للقوات التركية قوة بلاده... المزيد ←