رحيل الإعلامي مروان الخاطر

دمشق – تشرين

نعت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين الإعلامي والكاتب مروان الخاطر الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

ولد الراحل عام 1943 في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور، ودرس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدينة البوكمال، ثم انتقل إلى دار المعلمين في الحسكة وتخرج عام 1962. مارس التعليم في مدينته التي أحبها، بعدها انتقل للعمل في دولة اليمن دامجاً بين مجالي التعليم والصحافة من عام 1978-1981، ويعد الراحل من رواد الدراما الإذاعية السورية فقد عمل معداً ومذيعاً في إذاعة صوت فلسطين ، ومن ثم قارئاً للنصوص الدرامية في إذاعة دمشق.

الجدير بالذكر أن الراحل هو عضو في اتحاد الكتاب العرب منذ 1970, وعضو في اتحاد الصحفيين. بالإضافة إلى كتابة الشعر، وله العديد من المقالات والزوايا والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.

وأهم دواوينه الشعرية: حمدان 1967 – أصوات في سمع الزمن المقهور 1970 – نشيد الغربة 1975 – أخاف عليك فابتعدي 1979 – أغاني الفرات 1994 – الأعمال الشعرية 1994، أما أعماله الإبداعية الأخرى: دوّاس الليل (رواية) – النار والفُرقة (رواية).

أسرة صحيفة تشرين تتقدم من عائلة الراحل بأحر التعازي وترجو من الله أن يلهمها الصبر والسلوان، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.