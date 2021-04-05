بعد 35 عاماً من الاعتقال.. الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني أبو مخ

قناة "العالم"

أفرجت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” اليوم الاثنين، عن الأسير رشدي أبو مخ، من الداخل المحتل، بعد اعتقال دام قرابة الـ 35 عاماً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير في بيانٍ له أوردته قناة “العالم”: إنّ سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير أبو مخ “58 عاماً” من باقة الغربية بالداخل المحتل، مُشيراً إلى أنّه اُعتقل عام 1986.

وأضاف: حكم الاحتلال على الأسير أبو مخ بالسّجن المؤبد، وجرى تحديده لاحقاً بـ35 عامًا ، مُوضحاً أنّه كان من المفترض أن يُفرج عنه الشهر الماضي، لكن سلطات الاحتلال ادعت أنّ على الأسير أبو مخ “مخالفة سير” قبل اعتقاله، وعليه تمت إضافة 12 يومًا على مدة الحكم ليكون موعد تحرره اليوم.