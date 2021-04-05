عالمياً.. أكثر من مليونين و865 ألف وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا بحياة مليونين و865071 شخصاً حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول من عام 2019.

وأوضح موقع «وورلد ميترز» الأمريكي في أحدث إحصاءاته أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى131 مليوناً و 870926 إصابة بينما تعافى 106 ملايين و 115047 شخصاً.

وتتصدّر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث الوفيات والإصابات بتسجيلها 568722 حالة وفاة من أصل 31416291 إصابة تليها البرازيل مع تسجيلها 331433 حالة وفاة من أصل 12984956 إصابة ثم الهند في المرتبة الثالثة عالمياً بتسجيلها 165132 حالة وفاة من أصل 12587920 إصابة.

«سانا»