ص 4:04 2016/12/27

أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عشرات القتلى والمصابين في صفوف تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية في ريف تدمر الغربي ومحيط الرستن بريف حمص، إذ خاضت وحدة من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات من إرهابيي تنظيم «داعش» شرق المحطة الرابعة لضخ النفط شرق مدينة حمص بنحو 100كم، وانتهت الاشتباكات بمقتل أكثر من 25 إرهابياً من التنظيم التكفيري وإصابة أعداد كبيرة من إرهابييه وتدمير كمية من الأسلحة والعتاد الحربي الذي كان بحوزتهم.

كما نفذت وحدة من الجيش ظهر أمس ضربة محكمة على تجمع لمتزعمي المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» في محيط مدينة الرستن بالريف الشمالي، وأسفرت الضربة عن مقتل عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية من بينهم الملقب بـ«أبو حيدر» وصادق اليوسف وإصابة آخرين.

وفي حلب وجهت وحدة من الجيش ضربات مدفعية على تجمع لإرهابيي «داعش» في أم المرى جنوب دير حافر بمحيط الكلية الجوية في ريف حلب الشرقي، وأدت الضربات إلى تدمير 6 آليات مزودة برشاشات لإرهابيي التنظيم والقضاء على عدد من أفراده.

في غضون ذلك استشهد شخص ووقعت أضرار مادية في منازل المواطنين بسبب قصف إرهابيي مايسمى «جيش الفتح» بقذائف صاروخية أحياء سكنية في مدينة السقيلبية وقرية جورين بريف حماة الشمالي الغربي.

وأكد مراسل «سانا» نقلاً عن مصدر في مديرية صحة حماة استشهاد شخص نتيجة تأثره بجروح أصيب بها فجر أمس بسبب انفجار قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على مدينة السقيلبية.

وكانت قيادة شرطة حماة أفادت بأن إرهابيين قصفوا فجر أمس بـ«10» قذائف صاروخية منازل الأهالي في مدينة السقيلبية نحو 48 كم شمال غرب مدينة حماة تسببت بإصابة شخص بجروح وإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ولفت المصدر ظهر أمس إلى أن التنظيمات الإرهابية استهدفت قرية جورين في منطقة السقيلبية بعدد من القذائف الصاروخية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

إلى ذلك قتلت قوات نظام أردوغان الإخواني 3 سوريين لدى اقترابهم من الحدود السورية- التركية المشتركة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية في منطقة الدرباسية لمراسل «سانا» بأن قوات حرس الحدود التركي فتحت نيران رشاشاتها على مجموعة من الشبان في قرية القيروان قرب الحدود المشتركة ما أدى إلى استشهاد 3 شبان على الأقل، ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل جثامين الشهداء الثلاثة إلى أحد مشافي بلدة الدرباسية، مشيرة إلى أن عناصر الحرس التركي يطلقون النار عشوائياً على أي شخص يقترب من الحدود بذريعة منع دخول الأشخاص إلى الأراضي التركية.

وذكرت المصادر أن قوات حرس الحدود التركي اعتدت بالضرب على شابين سوريين من قرية محرملة التابعة لبلدة زركان أبو راسين بريف الحسكة بشكل وحشي بذريعة محاولتهما العبور إلى تركيا.

وفي حلب أصيبت امرأة بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وأفاد مراسل «سانا» في حلب بأن انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في حي الأعظمية بمدينة حلب تسبب بإصابة امرأة بجروح وأضرار مادية.

وتواصل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عمليات التمشيط للأحياء الشرقية بمدينة حلب بعد إخلائها من الإرهابيين تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم.