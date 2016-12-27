ص 4:04 2016/12/27

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مع زعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأوضاع في سورية.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الأمين العام للمنظمة نيكولاي بورديوجا قوله: إن بوتين أطلع زعماء دول المنظمة على الخطوات التي تتخذ لإعادة الوضع إلى طبيعته في سورية.

كما بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي أمس مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو الوضع في سورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» أن الاتصال كان بمبادرة من الجانب التركي وتبادل الجانبان فيه وجهات النظر حول الوضع في سورية مع التركيز على مهمة إطلاق «التهدئة» في جميع أنحاء سورية وتصعيد القتال ضد الجماعات الإرهابية وفقاً لمبادئ البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران.

إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الأهداف المستقبلية للعمليات العسكرية عقب تحرير حلب من الإرهاب ستحددها الحكومة السورية.

في هذه الأثناء أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوثائق تؤكد ارتكاب التنظيمات الإرهابية التكفيرية جرائم حرب ضد المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وبيّن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريح نشره موقع «روسيا اليوم» أن الوزارة تعمل على توثيق جميع الأدلة المتعلقة بأخطر جرائم الحرب التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في حلب وستقوم بتوزيع نتائج التحقيقات على أوسع نطاق ممكن.

وبيّن كوناشينكوف أنه تم العثور على مقابر جماعية تحتوي على عشرات الجثث بعضها يحمل آثار تعذيب وحشي في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، موضحاً أن الإرهابيين أطلقوا النار على رؤوس أغلبية الضحايا من مسافة قريبة في حين قاموا بالتمثيل ببعض الجثث وبتر أعضائها.

من جهة أخرى، لفت كوناشينكوف إلى أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى تفخيخ شوارع وبوابات مبان ودراجات نارية متروكة في الشوارع وصولاً إلى تفخيخ ألعاب أطفال قبل أيام من إخراجها من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، مبيناً أن الجيش العربي السوري عثر خلال عمليات التمشيط التي يقوم بها في تلك الأحياء على 3 دبابات ومدفعين وراجمتي صواريخ وعدد كبير من مدافع الهاون والراجمات يدوية الصنع و7 مخازن ضخمة للذخيرة.

كذلك أعلن مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي «ناتو» ألكسندر غروشكو أمس أن روسيا كانت دائماً تثير مسألة ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب أمام الدول الأعضاء في «ناتو»، لكن جميع المشروعات المشتركة في هذا المجال لا تزال مجمّدة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن غروشكو قوله خلال جسر تلفزيوني حول نتائج عام 2016: نحن دائماً نثير موضوع ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب وهذا لا يخص سورية فقط، لكن للأسف هذا العام لم تحدث أي تغيرات وجميع المشروعات المشتركة في هذا المجال والتي جرى تطويرها سابقاً تم تجميدها في 2014 ولا تزال مجمدة.

وذكرت «سانا» أن غروشكو لفت إلى أن الأمن في أوروبا ما زال يتدهور بسبب الحرب الإعلامية الكبيرة التي يشنها حلف «ناتو» ضد روسيا، مشيراً إلى أن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة إضافة إلى قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي أثرا أيضاً على الوضع في أوروبا.