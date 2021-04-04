استطلاع للرأي في تركيا يظهر تراجعاً كبيراً في شعبية أردوغان

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أفراسيا» للدراسات الاجتماعية والسياسية في تركيا تراجعاً كبيراً في شعبية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وقال رئيس المؤسسة كمال أوزكيراز إن نتائج الاستطلاع أشارت إلى أن 44.1 بالمئة من المشاركين سيؤيدون زعيمة الحزب الجيد مارال اكشانار إذا ترشحت في مواجهة أردوغان في أول انتخابات رئاسية.

وأضاف أوزكيراز: إن استطلاعات سابقة أظهرت أن رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو تقدما على أردوغان لافتاً إلى تراجع في شعبية حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية في مجمل الاستطلاعات.

يذكر أن سياسات نظام أردوغان تلقى المزيد من الرفض الشعبي حيث يواصل شن حملات قمع شديدة ضد معارضيه وخصومه فيما تزداد الأوضاع الاقتصادية تدهوراً.