ص 4:04 2016/12/27

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن دستور إيران يؤكد ضرورة الدفاع عن جميع المظلومين في العالم ولذلك تدعم إيران الدول المظلومة والمقاومة في المنطقة.

وقال بروجردي خلال استقباله عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن رضوان الحيمي أمس: إن إيران لن تتوانى عن تقديم الدعم لمحور المقاومة من سورية وفلسطين ولبنان وحتى اليمن في مواجهة الأعداء الصهاينة والتكفيريين والوهابيين.

وذكرت «سانا» أن بروجردي أعرب عن اعتزازه بصمود الشعب اليمني في حربه غير المتكافئة مع الأعداء السعوديين والأميركيين والصهاينة والحصار السياسي والاقتصادي والعسكري الكامل الذي يفرضه هؤلاء عليه.

بدوره أكد الحيمي أن أبناء الشعب اليمني لن يركعوا للمعتدين رغم القصف الواسع والحصار السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يفرضه المرتزقة السعوديون والأميركيون والصهاينة، معتبراً أن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس الشعبي خطوة مهمة في إطار تعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الشعب.

إلى ذلك حذّر وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان من المخاطر التي تمثلها التنظيمات الإرهابية التكفيرية على أمن المنطقة والعالم.

ونقلت «سانا» عن دهقان قوله في تصريح له أمس: إن تهديدات التنظيمات الإرهابية لا تنحصر في سورية والعراق فحسب بل تهدد أمن العالم برمته، مؤكداً أن إيران تعتبر أمن المنطقة جزءاً من أمنها وأن الإخلال به إخلال بالأمن العالمي.

ولفت دهقان إلى أن العالم لا يمكن أن يتقبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية والتي لا تتورع عن قتل الأبرياء والتخريب وبالتالي ينبغي مواجهتها.