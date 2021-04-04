الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد

لا يختلف اثنان على أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجيد فن الكذب والخداع والنفاق بل التمثيل الذي يعتبر جزءاً أساسياً من إعداد دبلوماسييها على خشبات وأستديوهات هوليوود أولاً، ثم خشبات مسارح المعمورة التي خرّبها راعي البقر الأمريكي، وكي يُعتمد المسؤول الأمريكي... المزيد ←