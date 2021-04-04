شكاوى زيادة تعرفة أجور النقل مستمرة ..!

دمشق – زهير المحمد

تحت ذرائع عدم توافر مادة المازوت ومكابدتهم للحصول على المادة من السوق السوداء رفع سائقو سرافيس عدد من خطوط مدينة دمشق تعرفة الركوب متذرعين أيضاً بأنهم ينتظرون قراراً جديداً من محافظة دمشق لرفع تعرفة ركوب السرافيس العاملة على خطوط المحافظة ما أثار استياء الكثير من المواطنين.

شكاوى عديدة وردت صحيفة «تشرين» من عدد من المواطنين يطالبون فيها المعنيين في محافظة دمشق وشرطة المرور ضرورة التشدد بمراقبة خطوط النقل ومخالفة السائقين الذين يتقاضون ضعف التسعيرة المحددة لهم، المواطن إبراهيم أحمد يقول في شكواه: منذ عدة أيام بدأ عدد من سائقي خط المزة جبل بتقاضي أسعار زائدة على التسعيرة المحددة ، مستغلين ازدحام المواطنين وقلة عدد السرافيس العاملة على الخط ما يضطر المواطنين لدفع الأجرة التي يحددها سائق السرفيس، أما عند أوقات الليل فيفرض السائقون على الركاب أجوراً مضاعفة لمعرفتهم بندرة وسائل النقل في هذا الوقت، حيث إنه قد تصل الأجرة على الخط إلى 500 ليرة ناهيك بتجزئة الخط إلى مراحل ما يضطر المواطن إلى ركوب أكثر من سرفيس للوصول إلى وجهته المحددة.

بدوره المواطن بشار صطوف يقول: باتت حجج زيادة التعرفة التي يقدمها عدد من سائقي السرافيس العاملة على خط مهاجرين – صناعة معلومة لدى جميع الركاب فالحجج دائماً جاهزة، فتارة يتحججون بعدم حصولهم على مخصصاتهم من المازوت وتارة أخرى يتذرعون بأنهم يحصلون على المادة من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، مطالباً بضرورة مراقبة الخط ومخالفة السائقين الذين يتقاضون أجوراً مضاعفة.

وفي رده على شكاوى المواطنين أكد مازن الدباس عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل والمواصلات لـ«تشرين» بأن الحجة التي يطلقها عدد من سائقي خطوط المدينة لمضاعفتهم أجور النقل غير صحيحة، فمادة المازوت متوافرة في كل (الكازيات) لجميع وسائل النقل العامة، وجميع السرافيس العاملة على خطوط المدينة تحصل على مخصصاتها اليومية من المادة بمقدار 40 ليتراً يومياً.

وأشار الدباس إلى أنه يومياً تنفذ جولات على كل مراكز انطلاق الخطوط المدينة للتأكد من التزام السائقين بالتعرفة المحددة على خطوطهم ويتم تنظيم مخالفات بحق المخالفين منهم ، كما يتم أيضاً مراقبة جميع (الكازيات) لمعرفة مدى التزامها بتوزيع المخصصات المحددة لسائقي الخطوط.

ولفت الدباس إلى أنه في حال ورود أي شكوى حول تقاضي وسائط النقل أجواًر زائدة على تعرفتهم المحددة يتم حجز الآلية على الفور ولمدة 7 أيام وفي حال تكرار المخالفة تيتم مضاعفة مدة الحجز، طالباً من المواطنين الذين لديهم أي شكوى بخصوص مضاعفة أجور التعرفة الاتصال على الفور بالرقم 115 لفرع مرور دمشق أو الاتصال بالرقم 119 للتموين .

وبيّن الدباس بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في الكازيات المخصصة لتعبئة وسائل النقل العامة لتسهيل حصولهم على مادة المازوت بالسرعة الممكنة إذ تم تحديد ساعات تعبئة المادة للسرافيس من الساعة 12 ليلاً ولغاية الساعة 7 صباحاً وفي بعض الأحيان يتم تمديد الفترة لغاية الساعة 8 صباحاً لتأمين حصول كل السرافيس على مخصصاتهم ، في حين تم تحديد فترة حصول باصات النقل الداخلي على مخصصاتهم من المادة من الساعة 10 ليلاً ولغاية الساعة 12 صباحاً ، وتم تحديد وقت تعبئة وسائل النقل المتعاقدة مع القطاعات العامة بعد الساعة 8 صباحاً.