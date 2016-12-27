أعرب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف عن استعداد بلاده لاستقبال جميع الأطراف التي ستشارك في المحادثات بشأن الأزمة في سورية في عاصمة بلاده أستانة وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن نزارباييف قوله خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورغ الروسية أمس: لقد تحادثنا أمس «أمس الأول» مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والتركي رجب أردوغان وهما موافقان وسنوفر جميع الظروف للقاء.
نزارباييف: مستعدون لاستقبال الأطراف التي ستشارك في المحادثات بشأن الأزمة في سورية
أعرب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف عن استعداد بلاده لاستقبال جميع الأطراف التي ستشارك في المحادثات بشأن الأزمة في سورية في عاصمة بلاده أستانة وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك.
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