أيام التلقيح الوطنية عبر ٧٦ مركزاً صحياً و٣٠ فريقاً جوالاً في طرطوس

ثناء عليان

تبدأ يوم غد الإثنين أيام التلقيح الوطنية ومتابعة المتسربين وتستمر حتى ١٣ نيسان مع مراعاة أيام العطل الرسمية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل تلقيح الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وبيّن مدير الصحة في طرطوس الدكتور أحمد عمار أن أيام التلقيح هدفها التأكد من استكمال الـ ١٠٨٠٤٧ طفلاً في طرطوس للقاحاتهم الروتينية المدرجة في برنامج التلقيح الوطني ومتابعة الأطفال المتسربين من اللقاح وإعطاؤهم اللقاحات المستحقة وذلك بالتزامن مع أسبوع التلقيح الإقليمي، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ أيام التلقيح الوطنية في المحافظة عبر ٧٦ مركزاً صحياً و٣٠ فريقاً جوالاً و٦٤٤ عاملاً صحياً.

وأكد عمار أن اللقاح مجاني وآمن وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد 19، ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط من التلقيح، ودعا الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية أو الفرق الجوالة لتقييم حالتهم التلقيحية وإعطائهم اللقاحات المستحقة، مع التأكيد على تطبيق كل التدابير الوقائية في ظل جائحة كورونا.

ولفت إلى أن اللقاحات المشمولة ببرنامج التلقيح الوطني تعزز مناعة الأطفال ضد أمراض منها شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والتهاب الكبد الوبائي والأمراض التي تسببها المستديمة النزلية والسعال الديكي والدفتريا والكزاز والسل والنكاف.