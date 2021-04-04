إصابات برصاص الشرطة خلال احتجاجات شمال سويسريا

أصيب شخصان بجروح جراء إطلاق الشرطة السويسرية الرصاص المطاطي على محتجين خرجوا في مظاهرة ضد القيود المفروضة بسبب كورونا في مدينة سانت غالين شمال سويسرا.

وأفادت وسائل إعلام سويسرية بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين قاموا برمي الحجارة والزجاجات الفارغة والألعاب النارية على رجال الأمن فيما تسببت الصدامات بإلحاق ضرر بالممتلكات الخاصة.

وأشارت إلى أنه تم احتجاز 19 شخصاً لاستجوابهم بعد الاحتجاجات.

بدورها اعتبرت عمدة مدينة سانت غالين في تعليقها على المواجهات أن الشرطة ليست مسؤولة عن أعمال العنف لافتة إلى أن أعمال الشرطة بالتصدي للمتظاهرين مبررة.