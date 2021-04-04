العودات: الأردن حسم بشكل صارم وحازم أي مساس بأمنه واستقراره

قال رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات أن الأردن حسم بالأمس بشكل صارم وحازم أي مساس بأمنه واستقراره.

وقال العودات في جلسة خاصة لمجلس الأمة بمناسبة مئوية المملكة الأردنية «الأردن بعث برسالة واضحة وحاسمة للمناوئين والمنزعجين من مواقفه»، مشدداً على استمرار التصدي لمن وصفهم «بالطامعين والمتربصين والحاقدين من أصحاب الأجندات والمشاريع المشبوهة».

بدوره قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز في كلمة له إن هناك «ضرورة لمراجعة المسيرة وإعادة ترسيم الأهداف والأسس من خلال حوار وطني مسؤول يضع خارطة طريق واضحة حول أولوياتنا القادمة وكيفية تحقيقها وترجمتها وفق مدد زمنية محددة».

وأكد الفايز الوقوف إلى جانب كل الجهود الساعية للحفاظ «على أمن الأردن واستقراره والتصدي لكل يد تسعى للعبث بهذا الأمن والنيل منه»، معرباً عن رفضه لمحاولات البعض «التسلل تحت جنح الظلام والعمل على استغلال عوز الأردنيين في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع».

وناشد الفايز الشعب الأردني إلى عدم الالتفات للإشاعات التي لن تؤدي إلا لزعزعة أمن الأردن واستقراره.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أعلن الليلة الماضية أنه تم الطلب من الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق بالتوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.