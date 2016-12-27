ص 4:04 2016/12/27

روى عدد من المواطنين المحررين من سطوة وسجون الإرهابيين فصول التعذيب التي تعرّضوا لها خلال فترة اختطافهم، مؤكدين أن ثقتهم بجيشهم الوطني لم تتزعزع رغم المعاناة التي عانوها في سجون الإرهابيين في إدلب وحلب وغيرهما وأن الانتصار على هؤلاء القتلة المجرمين بحق الإنسانية والوطن سيتحقق مهما طال الزمن.

والمحرّرون الذين وثّقت «سانا» شهاداتهم هم سليمان صالح دوبا «87 عاماً» من قرية اشتبرق التابعة لمحافظة إدلب وعلي محمد شبيب «36 عاماً» من قرية كرسانا وجمال محمود مهنا «48 عاماً» من قرية القطيلبية في جبلة.

وأوضح المحررون أن المجموعات الإرهابية التي اختطفتهم لم تترك وسيلة تعذيب إلا استخدمتها بحق كل المخطوفين الذين لا ذنب لهم إلا محبتهم لوطنهم وجيش بلادهم وتمسكهم بأرضهم التي يأبون مغادرتها وتدنيسها من شذاذ الآفاق الذين يضمرون شراً لكل ما هو جميل.

وقال المحررون: إن المجموعات الإرهابية تمارس كل أشكال الوحشية والهمجية في التعامل مع المختطفين لديها وهي مجموعات لاتمت للإنسانية بصلة، معربين عن شكرهم للجيش العربي السوري لما يبذله من دماء وتضحيات لتطهير الوطن من دنس هؤلاء القتلة وإعادة المخطوفين وتحرير المعتقلين في غياهب سجون الإرهابيين في إدلب وحلب وغيرهما من المدن.

وأضاف المحررون إنهم كانوا محتجزين في جسر الشغور وأن المجموعات الإرهابية التي اختطفتهم تقوم بقتل وتعذيب وخطف كل من يخالف وجهة نظرها وتوجّهها.

وأعرب المحرّرون عن ثقتهم بقدرة الجيش العربي السوري على إعادة من تبقى من ذويهم وأهلهم وأبناء وطنهم الذين ما زالوا يعانون ويلات التعذيب سواء من ممارسات الإرهابيين بحقهم أو بُعدهم عن أهلهم في الوطن، مؤكدين أن سورية هي لجميع أبنائها بكل أطيافهم ولن يستطيع أحد مهما اشتد إجرامه وإرهابه أن يفرق بين الإخوة والأبناء وما تعيشه سورية اليوم رغم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها دليل على ذلك.

وأعرب المحرّرون عن شكرهم لكل من ساهم في تحريرهم، كما أعربوا عن أملهم بتحرير من تبقى من المخطوفين في أقرب وقت ممكن.

وكان قد تم تحرير 15 مختطفاً خلال عملية تبادل جرت في حلب قبل أيام.