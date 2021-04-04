140 طفلاً فلسطينياً يواجهون أوضاعاً قاسية في سجون الاحتلال

وكالة "وفا"

قال نادي الأسير الفلسطيني: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 140 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بينهم أسيران فتيان رهن الاعتقال الإداري وهما: أمل نخلة من رام الله، وفيصل العروج من بيت لحم.

وأوضح نادي الأسير في تقرير صدر عنه، اليوم الأحد، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يُصادف الخامس من نيسان من كل عام، أن الأسرى الأطفال يقبعون في ثلاثة سجون مركزية وهي: عوفر، مجدو، والدامون.

ومنذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر آذار، اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 230 طفلاً، غالبيتهم من القدس، وتُشكل عمليات اعتقال الأطفال في القدس من أخطر القضايا التي تواجه المقدسيين، جرّاء عمليات الاستهداف الممنّهجة والمتكررة للأطفال، والتي غالباً ما يتم الإفراج عنهم إما بكفالات، أو بتحويلهم إلى “الحبس المنزلي”.

وحاول الاحتلال على مدار السنوات القليلة الماضية، بتحويل منازل عائلات الأطفال في القدس إلى “سجن”، وتركت هذه القضية تحديات كبيرة على صعيد العلاقة بين الأطفال وعائلاتهم، وعلى مستوى المجتمع في القدس.

وعلى مدار السنوات الماضية، وتحديداً مع بداية الهبة الشعبية عام 2015، صعّدت سلطات الاحتلال من جرائمها بحق الأطفال ومنها عمليات الاعتقال، ووصلت عدد حالات الاعتقال عام 2015 بين صفوف الأطفال إلى 2000 حالة اعتقال، جُلها في القدس، وهي أعلى نسبة لعمليات اعتقال طالت الأطفال منذ عام 2015 حتى اليوم.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر آذار 2021، أكثر من 7500 طفل ، وجزء من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2015 وبعدها، وصدرت بحقّهم أحكاماً عالية وصلت لسنوات أو بالسّجن المؤبد؛ تجاوزوا مرحلة الطفولة داخل سجون الاحتلال.