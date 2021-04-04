صفاء إسماعيل

جددت طهران تمسكها بخريطة طريق عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، وذلك من خلال رفضها مقترحاً أمريكياً برفع العقوبات وفق مبدأ “خطوة بخطوة”، مشددة على أن تعليق الإجراءات التصحيحية الإيرانية والتراجع عنها لن يتم إلا بعد رفع جميع العقوبات الأمريكية والتحقق منها من قبل طهران.

تجديد التأكيد على الموقف الإيراني الثابت، يأتي فيما تراهن أوروبا على قدرتها على إحياء الاتفاق النووي، عبر الاجتماع الذي سيعقد الثلاثاء القادم في فيينا، ويجمع جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بما فيها الولايات المتحدة التي ستحضر الاجتماع من دون إجراء محادثات مباشرة مع طهران، بهدف إنهاء سريع للعقوبات يتبعه وقف إيراني لخفض الالتزامات بالاتفاق النووي.

طهران أكدت أن وفدها لن يجري أي مفاوضات على أي مستوى كان مع الوفد الأميركي خلال الاجتماع، انطلاقاً من أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى أي تفاوض، فالطريق أمامها واضح، فكما خرجت من الاتفاق وفرضت عقوبات أحادية غير قانونية على طهران، يمكنها الرجوع من الطريق نفسه والعودة إلى الاتفاق وإنهاء انتهاكها للقانون.

من المقرر أن يبحث اجتماع “الثلاثاء الحاسم” الجوانب العملية لرفع العقوبات إضافة إلى عودة إيران إلى التزاماتها النووية، وقد أعربت طهران التي لطالما تركت باب الدبلوماسية مفتوحاً، عن استعدادها التام للتراجع عن خطوات خفض التزاماتها في الاتفاق النووي بمجرد رفع العقوبات عنها والتحقق من ذلك.

وعليه، بات مسار عودة واشنطن إلى الاتفاق واضح لا يحتاج مفاوضات مباشرة ولا غير مباشرة، ولا مقترحات جديدة غير بناءة، وإنما يحتاج فقط إلى قرار سياسي واضح وعدم هدر المزيد من الوقت وتكديس الأبعاد الكارثية الناجمة عن السياسات الأمريكية الخاطئة.

لم يعد خافياً على أحد أن الإدارة الأمريكية أدركت صلابة الموقف الإيراني وجدّية الحكومة الإيرانية في تهديدها بالانسحاب من الاتفاق النووي والتخلي عن جميع التزاماتها، ما دفعها للاستنجاد بحلفائها الأوروبيين لعقد اجتماع يمهد الطريق لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي بعد أن أعربت عن استعدادها للرضوخ لشروط طهران برفع العقوبات أولاً، وهي التي كانت تصر على جلوس طهران إلى طاولة المفاوضات قبل الحديث عن رفع أي عقوبات.

كل ما يرشح عن السعي الأوروبي المدفوع أمريكياً لإعادة إحياء الاتفاق النووي، يشي بأن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي بحق طهران فشل في انتزاع أي تنازل منها، وبأن واشنطن بدأت الصراخ أولاً في معركة عض الأصابع التي انتصرت فيها طهران مجدداً بصمودها.