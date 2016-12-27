ص 4:04 2016/12/27

نقلت وكالة «فرانس برس» الفرنسية أجواء الفرح في العاصمة الإيرانية طهران بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، مؤكدة في تقريرها الذي حمل عنوان «إيران واحدة من أكثر الأماكن أماناً في الشرق الأوسط بالنسبة للمسيحيين»، مدى التسامح الديني الذي تعيشه إيران بمختلف طوائفها.

وأكدت الوكالة نقلاً عن عدد من المواطنين الإيرانيين وجود حرية جيدة للمواطنين المسيحيين الذين يعيشون في العاصمة الإيرانية طهران للاحتفالات بعيد الميلاد وإقامة شعائرهم الدينية.

وقال حامد داووديان أحد المواطنين الإيرانيين المسيحيين، وهو صاحب أحد محال البقالة للوكالة: إن السلطات الإيرانية لا تفرض أي قيود على المكون المسيحي في البلاد, فيما قالت نيلوفر وهي شابة إيرانية مسلمة خلال خروجها للتسوق في ليلة الميلاد في أحد شوارع طهران: احتفالات عيد الميلاد جميلة ومثيرة للاهتمام، وأنا أحب تزيين شجرة عيد الميلاد، وهو نوع من الاحترام لمعتقدات الآخرين.

بدوره أكد الأمين العام للآثوریین، بوناتان بیت كلیا، أن الأقليات الدينية في إيران هم أناس أحرار وليسوا بحاجة إلى وصاية الغربيين.

وتتمتع الأقليات الدينية في إيران بحرية كبيرة لممارسة الطقوس والشعائر الدینیة، وتعد هذه الحرية الأفضل بين دول العالم.