مسؤول أمريكي: مهاجم الكابيتول يعاني من “جنون العظمة”!

المصدر: "روسيا اليوم"

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن نوح غرين، المتهم بمهاجمة الكابيتول الأمريكي بسيارته يوم الجمعة الماضي، كان يعاني من “الأوهام وجنون العظمة والأفكار الانتحارية”.

وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته: إن المحققين يركزون بشكل متزايد على الصحة العقلية لـ”غرين”، أثناء عملهم لتحديد دافع الهجوم، لافتاً إلى أن المحققين تحدثوا إلى أسرة غرين التي تكلمت عن أفكاره الوهمية المتزايدة.

وأشارت الوكالة إلى أن غرين كان قد كتب في منشورات على الإنترنت، جرت إزالتها، أنه “تحت سيطرة العقل الحكومي، وأنه مراقب”، واصفاً نفسه بأنه “من أتباع أمة الإسلام، ومن أتباع الزعيم الديني القديم، لويس فرخان”.

كما كان غرين قد كتب في “فيسبوك”: “لقد خضعت لبعض من أكبر الاختبارات التي لا يمكن تصورها في حياتي…أنا الآن عاطل عن العمل، بعد أن تركت وظيفتي، ويعود ذلك جزئياً إلى الآلام..ولكن في النهاية، هذا بحث عن رحلة روحية”، حسب ما نقلت “أسوشيتد برس”.

وسبق أن أفادت شرطة مبنى الكابيتول، الذي يحتضن مقر الكونغرس الأمريكي، بمقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، بهجوم نفذه شخص اندفع بسيارته صوب نقطة حراسة لأفراد قوات الأمن التي تحمي مبنى الكابيتول.