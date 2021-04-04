القوات الروسية تستخدم مدفع “إس في تشي” لتعطيل الأجهزة الإلكترونية

المصدر: "سبوتنيك"

استخدمت فرقة روسية تابعة لقوات الصواريخ الإستراتيجية، لأول مرة مدفع “إس في تشي” المتخصص بتعطيل الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عمليات التفجير عن بعد من مسار الدوريات القتالية.

ويستطيع ما يسمى بـ”بوشكا إس في تشي” تعطيل إلكترونيات الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، والرؤوس المدمرة للأسلحة الدقيقة التصويب.

وتوضع معدات مدفع الموجات الدقيقة “إس في تشي” على عربة إزالة الألغام مصممة خصيصاً له.

ويعتبر مدفع الموجات الدقيقة الذي تم إنشاؤه لا يوجد مثيل له في العالم، وأن مدى هذا المدفع يتجاوز 10 كيلومترات.