ص 4:04 2016/12/27

في حالة من الهستيريا إثر تحرير مدينة حلب من الإرهابيين على أيدي الجيش السوري وحلفائه، شنّت جوقة الإعلام الغربية حملة «اتهامات» باطلة ضد الحكومة السورية وحلفائها.

بهذه العبارات استهل الكاتب والفيلسوف ميشيل شوسودوفسكي مقالاً له نشره في موقع «غلوبال ريسيرش» هاجم فيه وسائل الإعلام الغربية لأنها تزور الحقائق وتطلق على إرهابيي «جبهة النصرة» تسمية «المعتدلين»، كما هاجم حملة أوباما المزعومة بشأن «مكافحة الإرهاب» وهي في حقيقة الأمر تهدف إلى حماية الإرهابيين لا مقاتلتهم.

وأشار شوسودوفسكي إلى الإغفال المتعمد لحقيقة وجود إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» في حلب، لا بل ذهب الأمر إلى نشر تقارير مصورة عنهم وتقديمهم على أنهم «معارضون معتدلون».

شوسودوفسكي عاد بالذاكرة إلى عام 2011 بداية الأزمة في سورية ليؤكد وجود أدلة واضحة تكشف الدعم الأمريكي للإرهابيين منذ بداية الأزمة، موضحاً أن الإدارة الأمريكية وبالتعاون مع حكومة الأردن ساعدت على مرور الإرهابيين المرتزقة إلى الجنوب السوري في منتصف شهر آذار عام 2011.

واعتبر شوسودوفسكي أن «التحالف الدولي» بقيادة أمريكا تجاهل عمداً قوافل من سيارات «التويوتا» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي عندما عبرت من العراق إلى سورية في الوقت الذي كان بمقدور «التحالف» القضاء على تلك القوافل في غضون ساعات إضافة إلى تجاهل الإعلام الغربي الحديث عن تلك القوافل وتعامي «التحالف» عنها.

ورأى شوسودوفسكي أن الهدف غير المعلن لحملة أوباما المزعومة لـ«مكافحة الإرهاب» هو من أجل توفير ذريعة لعملية قصف واسعة في سورية والعراق وإحداث أكبر تدمير في البلدين بدلاً من تدمير «داعش».

وتحدث شوسودوفسكي عن وثائق تثبت تجنيد وتدريب وتمويل المرتزقة الأجانب من طرف «المعسكر الغربي»: إضافة لتوظيف المرتزقة الذين هم جزء لايتجزأ في التشكيلات الإرهابية وهم على اتصال دائم مع حكومة الولايات المتحدة و«إسرائيل» ودول «ناتو».

وقال: إن لجميع المنظمات الإرهابية صكوك دعم من الولايات المتحدة و«ناتو» وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا والسعودية و«إسرائيل» وهي الأطراف الراعية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين.

وتساءل شوسودوفسكي عن فشل وسائل الإعلام الغربية في كشف حقيقة من يقف وراء تنظيم «داعش» الإرهابي ومن هي الدول الراعية له في ما سماه «الحقيقة المحرّمة»؟، حيث اعتبر أن العديد من الدول الغربية تدعم «داعش» وتزعم في الوقت ذاته «محاربته»، مؤكداً أن كل ذلك يأتي ضمن أجندة شيطانية، فمواطنو تلك الدول بدؤوا بتجرع السم الذي صنعته حكوماتهم، إذ إن معظم الشعوب الغربية لا تدرك أن حكوماتها تدعم الإرهابيين وتمولهم.